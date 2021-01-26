В Ярославле две маршрутки ввели льготный проезд Фото: Борис КУДРЯВОВ

Две ярославские маршрутки №87 и №97 ввели льготный проезд. Об этом в социальных сетях рассказали пассажиры этих автобусов, которые были приятно удивлены нововведениями.

При предъявлении транспортной карты пенсионерам, инвалидам и многодетным покупка билета обойдется в 14 рублей. Правда, расплачиваться нужно наличными.

Стоит отметить, что эта инициатива самих владельцев маршрутки. Из городского бюджета никаких компенсаций за свою инициативу они не получают. Напомним, что и 87-ю и 97-ю маршрутки мэрия Ярославля планирует убрать во время транспортной реформы.