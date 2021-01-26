Новые сроки: в мэрии Ярославля рассказали, когда построят третий мост через Волгу

Мэрия Ярославля поделилась планами по строительству третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки Фото: Полина Вачнадзе

Мэрия Ярославля поделилась планами по строительству третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки. Сроки начала и окончания масштабных строек указаны в важном для города и горожан документе – Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ярославля. Здесь говорится о том, что и как изменится в нашем городе в ближайшие 9 лет: стратегия рассчитана до 2030 года.

Карабулинскую развязку, по плану мэрии, начнут строить в 2027 году. Первый этап – от проспекта Толбухина до Московского проспекта. Строительство второй части – от Московского до Фрунзе – стартует в 2028 году.

Третий мост через Волгу, о котором мечтают автомобилисты, возводить начнут в 2030 году. Так что, терпеть осталось всего лет 9, держимся.

Строительство этих объектов должно полностью избавить Ярославль от пробок, как и масштабный ремонт основных дорог города. Правда, требуется на реализацию плана ярославских властей не один миллиард рублей. В одиночку бюджету Ярославля с такой нагрузкой явно не справиться, здесь необходимы субсидии и из областного, и из федерального бюджетов.