Проект «ЕДУ В ЯРОСЛАВЛЬ» получил премию в Воронеже

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В номинации «Развитие и продвижение территорий» коммуникационный проект #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ получил первое место, опередив конкурсантов из Москвы, Московской и Тверской областей.

В конкурсе приняли участие 80 проектов из 12 регионов Центрального Федерального округа, тематика - социальные коммуникации, продвижение в области культуры, туризма, образования, благотворительности. Ярославскую область представила команда продюсерского центра «Пир на Волге» и компании «Волга групп», создавшая коммуникационную стратегию #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ.

Стратегия помогла объединить около 100 участников из отрасли туризма: это рестораны, отели, музеи, туристские информационные центры Ярославской области. Проект поддержала Мэрия города Ярославля.

С июня по ноябрь было сделано более 3000 публикаций в соцсетях с хэштегом #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ, продано более 600 ресторанных сетов в рамках фестиваля современной ярославской кухни, свыше 550 бронирований в гостиницах было сделано с хэштегом #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ. Амбассадорами проекта стали бренд-шеф «Пира на Волге» Григорий Мосин, ведущий программы «НашПотребНадзор» на НТВ Олег Солнцев, телеведущий, продюсер, блогер Михаил Ширвиндт и др. известные актеры, ведущие, блогеры.

Проект был отмечен особо: единственным среди всех лауреатов он был направлен сразу в финал престижнейшей Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник», которая пройдет в феврале 2021 года в Москве. На премию уже подано около 200 проектов со всей страны, сообщает пресс-служба «Волга-тур».