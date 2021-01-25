В Ярославле смертность населения выросла на 13%

По итогам года, в Ярославле смертность увеличилась на 13.39%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на то, что 2020 год закончился, последствия после всех пережитых ужасов ещё долго придется исправлять. По итогам года, в Ярославле смертность увеличилась на 13.39%. В 2019 году выдали 8569 свидетельств о смерти, а в 2020 это число выросло до 9716. Основной тенденцией 2020 года стало снижение количества браков из-за сложной эпидемиологическая ситуации. Коронавирус также ударил и по рождаемости. В 2019 году родилось 6330 малышей, а в прошедшем - всего лишь 6044.