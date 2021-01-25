Из-за потепления ярославские улицы превратились в каток

Фото: Елена Квасникова

Ярославцы начинают злиться, потому что городские власти не торопятся разгребать снежную кашу.

- Ничего не меняется, одно и тоже, совсем не убирают, - пишет Оксана Кожевника в группе Подслушано Ярославль.

- И где же эти трактора-уборщики! Сдались? Думали, что зима не снежная будет? - добавляет Татьяна Серова.

- В центре так же, так что ничего удивительного, - возмущается Екатерина Столярова.

По прогнозам синоптиков похолоданий на этой неделе не предвидится. Так что от погоды помощи тоже можно не ждать.