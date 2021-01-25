В Ярославской епархии скончался священник

Прихожане запомнили отца Виталия великодушным и светлым человеком Фото: Ярославская митрополия

В Ростове Великом скончался клирик Ярославской епархии, настоятель храма Косьмы и Дамиана протоиерей Виталий Тарасов.Священник умер 21 января, по предварительной информации, от коронавируса.

- Отец Виталий был добрым пастырем, с любовью и преданностью исполнявшим свой пастырский долг. Он служил Богу в храме, который восстанавливал на протяжении нескольких лет. Трудами отца Виталия возрождались Петровский и Белогостицкий монастыри, храм в селе Николо-Перевоз , - скорбит Ярославская епархия.

Прихожане запомнили отца Виталия великодушным и светлым человеком. Социальные сети Храма Косьмы и Дамиана разрываются от приходящих соболезнований:

- Батюшка, отец Виталий, вы в наших сердцах. Царствие небесного вам. Вы для нас много послужили, теперь уходите на покой. Вечная память протоиерею Виталию, - соболезнует Оксана Белоусова.

- Всем близким и чадам отца Виталия мои соболезнования! Скорблю вместе с Вами! Добрейший Души Человек! Царствия Небесного отец Виталий, - пишет слова поддержки Елена Смоленкова.