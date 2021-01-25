В Ярославской области иномарка влетела под «Камаз»

В аварии под Переславлем пострадали два человека Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Вчера, 24 января, около 10 часов вечера произошла авария в Переславском районе на трассе М8. Столкнулись два автомобиля. В стоящий на обочине «Камаз» врезался «Ниссан», за рулем которого находился 64-летний мужчина.

- С травмами госпитализирована пассажирка иномарки, женщина 1979 года рождения. Водитель «Нисана» нуждается в амбулаторном лечении, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства аварии.