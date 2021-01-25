В Ярославле горел склад моторного завода. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

ЧП произошло в воскресенье, 24 января. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области, возгорание произошло на складе производственного комплекса Ярославского моторного завода.

По информации спасателей, пожар быстро ликвидировали, пострадавших нет и площадь повреждений оказалась небольшая. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной возгорания. По одной из версий искра от сварки попала на горючие вещества.