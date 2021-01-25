Ярославец Максим Буров стал первым на этапе Кубка мира по фристайлу

Максим Буров, воспитанник ярославской спортивной школы, занял первое место на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходил в минувшие выходные в Москве. Его результат – 126,24 балла. Напомним, что Максим Буров в этом сезоне в рамках Кубка мира выиграл все три старта в лыжной акробатике.

На втором месте – лыжник из Америки Лиллис Кристофер (116,74 балла), на третьем – швецарский спортсмен Ноэ Рот (103,54 балла).

Между одругими ярославскими лыжниками места распределились следующим образом: Павел Кротов шестой, Илья Буров – восьмой, а Станислав Никитин – 11-ый.

Ярославне Любови Никитиной до пьедестала не хватило немного, она в соревнованиях заняла четвертое место. На пьедестал взошли американка, австралийка и канадка.