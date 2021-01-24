Экстренное предупреждение: в Ярославской области ожидается дождь о снегом

В Ярославской области ожидается дождь о снегом. Скриншот с сайта Гидрометцентра России

В Ярославской области на следующей неделе ожидается плюсовая температура. По данным Росгидрометцентра, с понедельника по четверг днем в регионе будет от +1 до +3 градусов. И днем, и ночью возможны осадки - снег с дождем.

В связи с потеплением МЧС предупреждает о возможных ЧП на водных объектах. Из-за потепления лед начнет таять, что может привести к нарушению работы ледовых переправ. Их в региона две: пешая в Тутаеве и автомобильная, между Рыбинским и Некоузским районами. Также в области на учете 24 места массового выхода на лед, используется 17.