В Ярославле планируют выяснить, кто привлекал детей к участию в несанкционированном митинге

Детский омбудсмен счел преступлением призыв несовершеннолетних на несанкционированный митинг. ФОТО: аппарат Уполномоченного по правам ребенка в ЯО

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин собирается выяснить, кто призывал несовершеннолетних на несанкционированный митинг 23 января. По словам детского омбудсмена, это не что иное, как преступление, так как жизнь и здоровье подростков подвергались опасности. - Я благодарен родительскому сообществу – тем людям, которые не только со своими детьми провели работу, но и активно провели работу в социальных сетях и предостерегли наших детей от участия в данном мероприятии, - сказал Михаил Крупин. - Благодарен тем, кто присылал скриншоты когда вовлекают несовершеннолетних в данное противоправное деяние. Все эти скриншоты будут обработаны и мы установим, кто совершил преступление против наших детей.