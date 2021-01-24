Женщину увезли в больницу с несанкционированного митинга в Ярославле

Женщину после осмотра отпустили домой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На несанкционированное шествие, которое прошло вчера, 23 января, по центру Ярославля, пришлось вызывать "скорую". Помощь медиков понадобилась женщине, которая упала в толпе митингующих у здания правительство региона. По словам очевидцев, пострадавшая ударилась головой. В эти минуты некоторые активисты шествия как раз пытались пройти за полицейское оцепление, но их не пропускали сотрудники правоохранительных органов.

- Пациентка была доставлена в областную больницу бригадой скорой медицинской помощи. После осмотра проведения диагностических исследований, показаний к госпитализации не определено. В удовлетворительном состоянии с рекомендациями женщина была отпущена домой, - рассказал главный врач Ярославской областной клинической больницы Александр Корнилов.