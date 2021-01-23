Челябинцы требуют демонтировать памятник Валентине Терешковой

Со стороны смотрится, будто женщина-космонавт беременна. ФОТО: cheladmin.ru

Жители города Челябинска просят демонтировать памятник первой женщине-космонавту, уроженке Ярославской области Валентине Терешковой. Об этом сообщают местные СМИ.

Скульптурную композицию не так давно установили в сквере имени Валентины Терешковой. Памятник изображает космонавта, на коленях у нее лежит шлем, но со стороны кажется, будто женщина находится на последних сроках беременности и нежно гладит свой живот.

Кроме Валентины Терешковой в парке установлены скульптуры собакам-космонавтам Белке и Стрелке. Обе композиции обошлись в 27 миллионов рублей. Собаки, по словам местных жителей, тоже выглядят странновато, но они хотя бы не беременные.

Челябинцы требуют убрать памятник Валентине Терешковой и на его месте установить более достойную скульптуру. Поддерживают эту инициативу и некоторые местные депутаты.