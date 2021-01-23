Будущим юристам показали музей ярославской полиции Фото: УМВД по Ярославской области

Накануне Дня российского студенчества учащиеся юридического факультета Демидовского университета побывали на экскурсии в музее истории ярославской полиции. Мероприятие прошло в рамках ежегодной акции «Студенческий десант».

Гостям рассказали интересные истории из жизни ярославских милиционеров и полицейских. Особенно будущих юристов впечатлила манера работы легенды уголовного розыска Марата Зайденшнира. Начальником управления угрозыска он был с 1983 по 1991 год. Молодому поколению, которое плохо представляет свою жизнь без компьютера, сложно понять, как можно было вести статистику всех нераскрытых преступлений при помощи блокнота и ручки. А Зайденшнир это делал. Он разработал свой собственный русско-цыганский разговорник (в то время немало преступлений совершалось именно цыганами). Но больше всего студентов заинтересовала история о том, как при проведении оперативных мероприятий Марат Наумович использовал грим.

Также в музее будущим юристам показали коллекцию огнестрельного и холодного оружия, изъятого у преступников в разные годы, и картину-панораму о подвиге Героев России. Сергей Сниткин, Игорь Серов и Александр Селезнев погибли в Республике Дагестан при выполнении служебных обязанностей.