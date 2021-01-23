В Рыбинске увеличили число автобусов до микрорайона Волжский

Число рейсов до микрорайона Волжский добавили в утренние и вечерние часы по будням. ФОТО: администрация Рыбинска

Пока в Ярославле кипят страсти вокруг транспортной реформы, а горожане протестуют против отмены маршрутов, в Рыбинске наоборот увеличили количество автобусов №36-т. Число рейсов до микрорайона Волжский добавили в утренние и вечерние часы по будням. От больницы №3 будет ходить шесть рейсов, от железнодорожного вокзала – четыре.

- Мониторинг пассажиропотока на маршруте №36-т показал, что необходимо увеличить число рейсов в часы пик. Будут задействованы автобусы средней вместимости, до 50 человек. Также планируем следить за соблюдением расписания, - пояснили директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Если раньше рыбинцы ждали транспорт по 6-10 минут, то теперь время ожидания составит 4-6 минуты, сказали в администрации города.