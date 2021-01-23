Ярославну, дети которой гуляли по подоконнику открытого окна, будут судить еще и за кражу

4 августа прошлого года дети в очередной раз остались одни. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле под суд пойдет женщина, которая регулярно оставляла своих маленьких детей одних дома. Соседи неоднократно делали ей замечания, но в ответ получали требования не лезть в ее жизнь.

Но семейное дело все же получило огласку. 4 августа прошлого года дети – мальчик 3 лет и годовалая девочка - в очередной раз остались одни. Малыши залезли на подоконник открытого окна на четвертом этаже. Тут соседи не выдержали и вызвали полицию.

Детей сразу же изъяли у горе-матери, а в отношении нее началась проверка, которая вылилась в возбуждение трех головных дел. Помимо оставления сына и дочери в опасности, ярославну обвиняют в мелком хищении и краже.

Из продуктовых магазинов женщина периодически выносила сливочное масло – от 6 до 26 пачек за заход. Других продуктов не брала, а пачки потом продавала на Заволжском рынке.

Как пояснили в прокуратуре Ярославской области, уголовные дело уже направлено в суд. Дети сейчас находятся в доме ребенка.