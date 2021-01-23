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Общество

Ярославских бездомных накормят на 2,2 миллиона рублей

На эти деньги купят 18 тысяч продуктовых наборов
Полина Вачнадзе
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Ярославских бездомных накормят на 2,2 миллиона рублей

Ярославских бездомных накормят на 2,2 миллиона рублей

Фото: Мэрия Ярославля

Дом ночного пребывания, который находится на улице Чехова в Ярославле, получит 2,2 миллиона рублей на покупки еды для своих подопечных. На эти деньги планируют закупить 18 тысяч продуктовых наборов, которые раздадут бездомным.

- Состав продуктового набора определен правительством Ярославской области, он включает в себя лапшу и картофельное пюре быстрого приготовления, паштет в форме, хлебцы, чай, сахар, питьевую бутилированную воду и набор одноразовой посуды. В соответствии с государственным заданием на 2021 год мы должны будем обеспечить питанием не только наших постояльцев, а еще не менее 300 человек на улицах Ярославля, - рассказала директор дома ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятия города Ярославля Ольга Лобачева.

Эту будет дополнительной помощь сверх той, которую уже оказывают в ночлежке. Бездомные могут получить здесь еду и временный приют, вещи, а также помощь в оформлении документов и устройстве в соцучреждение.

В прошлом году в дом ночного пребывания обратились 662 человека, при этом остаться здесь на ночь захотели лишь 185 человек, в том числе 130 – недавно освободившиеся из мест не столь отдаленных. Дело в том, что учреждение является режимным, здесь необходимо соблюдать порядок (распитие спиртного под строгим запретом), а для многих это невозможно. Поэтому, несмотря на хорошие бытовые условия, люди предпочитали ночевать на улице, но зато чувствовать себя свободными и никем не ограниченными.