Прокуратура оценила работу энергетиков во время отключения света в Брейтовском районе

Перебои с электричеством начались из-за сильных снегопадов и ледяных дождей Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура провела проверку по факту отключения электричества в нескольких деревнях Брейтовского района. Из-за больших снегопадов, ледяных дождей, а потом – сильных морозов на проводах образовалась наледь. Это привело к обрывам линий и отключению света в нескольких населенных пунктах.

- В нарушении статьи 38 ФЗ «Об электроэнергетике» Брейтовским РЭС филиала ПАО «МРСК Центра – «Ярэнерго» не принято должных мер по обеспечению надежности электроснабжения. В условиях резкого похолодания и обледенения воздушных линий меры приведению их в надлежащее состояние не принимались. Это повлекло перебои, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Начальнику Брейтовского РЭС внесено представление об устранении нарушений. Сейчас оно находится на рассмотрении. А подачу электричества в деревни восстановили 22 января вечером.