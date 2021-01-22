На праздниках в Ярославль приехало в полтора раза больше гостей

Ярославскую область посетили туристы из 59 регионов Фото: Полина Вачнадзе

В компании Tele2 с помощью технологии big data проанализировали поездки абонентов в новогодние каникулы. Число путешествий, которые совершили ярославцы по России, выросло на 25%, а за границу – сократилось в 4 раза. В свою очередь Ярославскую область посетили туристы из 59 регионов, больше всего гостей отмечено из столицы, Санкт-Петербурга и Вологды.

Ярославские клиенты Tele2 активно путешествовали в праздничные дни. Популярным внутренним направлением стала Москва: зимой сюда едут на рождественские ярмарки, прогулки по Поклонной горе и Тверской улице, а также на праздничные шоу и мюзиклы. На втором месте – входящий в золотое кольцо России Костромской регион, известный гастрономическими деликатесами и сыром. Замыкает тройку – Вологодская область, центром притяжения которой являются родина Деда Мороза, Великий Устюг.

Как и в прошлом году, абоненты чаще ездили по России, чем за рубеж. Однако сейчас объем внутреннего туристического потока превысил внешний примерно в 10 раз. В топ-5 направлений вошли: Турция, Узбекистан, Белоруссия, Армения и Таджикистан. Несмотря на снижение числа выездов за рубеж, в список направлений попали редкие маршруты. К примеру, на Гондурас и Панаму.

Гостей из 59 регионов в праздники приняла Ярославская область. Пассажиропоток из столицы увеличился в 1,5 раза, тогда как количество туристов из остальных субъектов страны осталось на уровне прошлого года.

Всего в поездках по России клиентам Tele2 понадобилось вдвое больше мобильного интернета, чем годом ранее. Любопытный факт: мужчины путешествовали чаще женщин – 52% против 48%. Для объективности оценки в анализе учитывались только те абоненты, которые провели в гостевом регионе или другой стране более 2 дней, сообщает пресс-служба компании.