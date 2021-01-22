В Ярославле сотрудники полиции задержали очередного автодрифетера

Лихачу грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В центре Ярославля сотрудники Госавтоинспекции задержали очередного дрифтера. 21-летний водитель «Мерседеса» куролесил на улице Советской.

- Он демонстративно нарушал правила дорожного движения. В отношении водителя составлены протоколы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, и движение по встречной полосе по дороге с односторонним движением, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Теперь лихачу грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Напомним, в середине января на неделю был арестован автодрифтер. Молодой человек не только грубо нарушал ПДД, но и не оплачивал выписанные штрафы.