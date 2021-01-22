7,5 лет «строгача» из-за 241 тысячи рублей: экс-директора АТП Рыбинска посадили за получение взятки

Подсудимый отправится в исправительную колонию строгого режима на 7 лет 6 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игорь Шатилов - бывший директор МУП «Автопредприятие по уборке города». Рыбинский городской суд признал экс-руководителя предприятия виновным в получении взятки. Подсудимый отправится в исправительную колонию строгого режима на 7 лет 6 месяцев. Кроме этого он на два года лишен права занимать руководящие должности.

Суд установил, что на протяжении 11 лет, с 2008 года по март 2019-го, МУП арендовало у администрации Рыбинска земельный участок под полигон твердых бытовых отходов. По условиям договора, привлекать субарендаторов было запрещено. Однако с 2012 года на полигоне работала коммерческая организация, которая занималась вторсырьем.

- Генеральный директор компании переводил часть выручки на счета МУП «АТП», тем самым компенсируя понесенные МУП расходы на электроэнергию, технику, а также фактически оплачивая субаренду за использование территории полигона, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В марте 2017 году директором МУП «АТП» стал Шатилов. Следствием установлено, что обвиняемый провел беседу с директором коммерческой организации и попросил руководителя компании-субарендатора впредь перечислять деньги на личные счета. Для придания видимости законной работы организации заключили договор об использовании техники.

- С 28 марта 2017 года по 18 июня 2018 года Шатилов получил от директора коммерческой организации не менее 241 100 рублей в виде регулярных платежей, - рассказали в суде. Подсудимому также вменялось злоупотребление должностными полномочиями, но по этой статье Шатилов был оправдан – в его действиях не нашли состава преступления.

По делу о взятке приговор пока в законную силу не вступил.