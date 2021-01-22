Кинозалы Ярославской области получат от Фонда кино 5 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

13 кинотеатров и кинозалов Ярославской области получат небольшую финансовую поддержку от Фонда кино. Выделено 5 миллионов рублей, их распределят между Борисоглебским, Гаврилов-Ямским, Даниловским, Машкинским, Некрасовским, Пошехонским, Ростовским и Тутаевским районам, а также Переславлем и Ярославлем.

Суммы будут не равные – размер субсидии зависит от объема проданных билетов на отечественные фильмы, которые вышли в прокат с 1 января по 31 марта 2020 года. Но даже если бы выделенные средства распределялись поровну, кинозалы получили бы примерно по 384 тысячи рублей. Эти деньги можно потратить на выплату зарплат сотрудникам, их обучение и переподготовку, на покупку оборудования, показы российских фильмов, аренду помещений или погашение долгов по коммунальным услугам.

– Эта дополнительная господдержка позволит киноорганизациям в том числе компенсировать расходы, связанные с необходимостью выполнения требований Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса, – уточнила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.