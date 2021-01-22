Синоптики предупредили ярославцев о снежных лавинах с крыш

С потеплением придет слякоть на дорогах и тротуарах Фото: Полина Вачнадзе

Синоптики предупреждали жителей Ярославской области о резком потеплении, которое наступит уже сегодня, в пятницу. Однако до плюсовых температур столбик термометра доберется только завтра, 23 января.

По данным Гидрометцентра России, с субботы до понедельника будет теплеть: +2 градуса завтра, +3 – в воскресенье и +4 – в понедельник. В выходные ожидается дождь со снегов, в понедельник – возможен дождь.

- Оттепель задержится в Центральной России на выходные. В такой ситуации опасность будут представлять сосульки и снежные «лавины» с крыш, - предупредили сотрудники Центра «Фобос».

Со вторника в Ярославской области начнет холодать, и к концу недели нас вновь ждут минусовые температуры.