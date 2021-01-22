«Локомотив» в Казани обыграл «Ак Барс». ФОТО: группа "Хоккейный клуб "Локомотив" ВКонтакте

Тяжелый и напряженный матч прошел вчера, 21 января, на льду Казани. Но ярославский «Локомотив» все же одержал победу над хозяевами. 4:3 в пользу «железнодорожников».

Основное время и овертайм закончились со счетом 3:3. Отличились Артур Каюмов, Артем Ильенко и Владимир Ткачев. Шайбу, сравнявшую счет, ярославцы забросили на последней минуте матча. Сделал это капитан команды Владимир Ткачев, бывший игрок «Ак Барса».

А дальше – серия буллитов и победный бросок в ворота противников от Егора Аверина.

- Наконец-то битва до конца! Наконец-то характер, наконец-то желание, наконец-то на зубах, но вытащили, а не разбазарили. Молодцы! Уважение! – написал болельщик Евгений Козырев.

Следующая игра уже завтра, 23 января. «Локомотив» против «Сочи», болеем за наших!