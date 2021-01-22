В Ярославле двух сестер из-за отсутствия пробы на Манту не допускают до уроков Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Ярославской области инициировала проверку в одной из школ города. Поводом стало обращение родителей двух сестер-школьниц, которых руководство образовательного учреждения не допускает до занятий из-за не сделанной девочкам пробы на Манту.

- В ходе проверки будут дана оценка исполнению требований законодательства об образовании и об охране жизни и здоровья граждан, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Как сообщает телеканал «РЕН-ТВ», по словам отца школьниц, у девочек выявили аллергию на инъекцию. В школу отдали рентгеновские снимки легких – судя по ним, у детей никаких заболеваний не было.

Однако в школе посчитали, что наличие аллергии у детей не подтверждено, и если девочкам нельзя делать пробу на Манту, можно воспользоваться иной формой туберкулинодиагностики, к примеру, провести анализ крови.

Сейчас школьницы, которые учатся в 1 и 4 классах, уроки не посещают. Родителям предложили перевести девочек на заочное или семейное образование, но пока этого не сделано.

Прокуратуре предстоит разобраться в противостоянии родителей детей и руководства школы и вынести решение, кто из них прав.