Несколько деревень в Ярославской области остались без электричества: что говорят энергетики?

Отключения электроэнергии вызваны снежным циклоном Фото: Артем КИЛЬКИН

Несколько деревень Брейтовского района Ярославской области остались без электричества. По рассказам местных жителей, проблемы начались еще 19 января и длятся до сих пор. Свет могут дать, потом снова отключить – и так постоянной. Из-за таких перебоев у многих сельчан вышла из строя бытовая техника, нет воды.

- Это просто геноцид какой-то! И это 21-й век? Ужас, - пишут брейтовчане в социальных сетях.

Отключения электроэнергии вызваны снежным циклоном, который проходит по территории региона, в том числе и Брейтовскому району.

- Обильные снежные осадки вместе с перепадами температур привели к налипанию на провода мокрого снега и образованию наледи, что спровоцировало их утолщение и обрывы. К аварийно-восстановительным работам в Брейтовском районе привлечены 11 бригад в составе 47 человек, 15 единиц техники, - пояснили энергетики и пообещали, что работы будут идти круглосуточно до полного восстановления электроснабжения.