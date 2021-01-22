В Ярославле начали судить экс-директора ярославского жилищного надзора

Фото: Маковеева Светлана По версии следствия, занимая должность руководителя ведомства, Скоробогатова устроила на работу своего знакомого.

В Ленинском суде Ярославля прошло предварительное слушание по уголовному делу о присвоении денег. Обвиняемая - Елена Скоробогатова - экс-директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области.

По версии следствия, занимая должность руководителя ведомства, Скоробогатова устроила на работу своего знакомого. Мужчина был официально трудоустроен, но на работу не ходил, а зарплату получал и даже повышенную премию. Кроме этого, обвиняемая, считают правоохранители, выплачивала ряду работников завышенные и необоснованные премии, при этом часть денег забирала себе.

- Дата первого судебного заседания - 3 февраля 2021 года. Дело будет рассматриваться в общем порядке , - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Известно, что ущерб составил более 2 миллионов рублей.