Полиция предупредила ярославцев об ответственности за участие в несанкционированных акциях Фото: Артем КИЛЬКИН

УМВД по Ярославской области предупредило жителей региона об ответственности за участие в несанкционированных акциях, а также призывы к ним.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны его участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, - говорится на сайте ведомства.

Также полиция призвала ярославцев не поддаваться на провокации и соблюдать законные требования сотрудников внутренних дел.