"Отравили крысиным ядом": в Ярославской области щенки пострадали от рук живодера

У Мишутки отказали задние лапы - последствие отравления Фото: Елена Пыркина

Все началось с того, что на улицах поселка Маяковских появилась бродячая мама-собака и семь ее щенят. Их под опеку взяла девушка-зооволонтер. Пятерых малышей она раздала в добрые руки, а оставшихся двоих и собаку на передержку в дом к своим родителям. И уже на следующий день началась череда ужасных событий: у одного из щенят начали кровоточить лапки, второй тоже почувствовал себя плохо. Машу и Мишу, умирающих щенят, в срочном порядке повезли в ветеринарную клинику.

В ветеринарной клиники предположили отравление крысиным ядом. Услышав это, родители девушки сразу вспомнили своего соседа, который щенят кормил собачек колбасой. Никогда прежде доброго отношения к животным за ним не замечалось.

Машенька умерла, но оставался шанс спасти Мишутку. Но нужен был специальный витамин К1, которого в Ярославской области не нашли С каждой минутой шансов на жизнь у малыша оставалось все меньше. Ведь при отравлении крысиным ядом кровь перестает свертываться и заполняет внутренние органы.

Спасительный витамин находился в Московской области, в Солнечногорске. Казалось бы не так далеко, но волонтерам пришлось приложить немало усилий, чтобы доставить его в Ярославль. Помогли неравнодушные люди.

- Спас нас практикующий этим препаратом более 10 лет ветеринар. Наши друзья из Москвы поехали в Солнечногорск. «Волшебную бутылочку» передали местным водителям. Но пассажиров в маршрутке не набралось. Водитель отменил рейс. Поездом пассажиры не взяли препарат. Но все-таки водитель этой маршрутки помог доставить лекарство в Мытищи. Там его перехватил другой водитель, ехавший в Кострому. В 3.00 мы забрали на выезде в Ярославль лекарство, неслись сломя голову в клинику. Только бы успеть, повторяли про себя... , - рассказывает ярославская зоозащитница Елена Пыркина.

И вот препарат у врача. Укол сделан. Остается только ждать. Первые три дня после введения никаких изменений в здоровье щенка не произошло. Снова ожидание.

Наконец на четвертый день к малышу вернулся аппетит и жизнерадостность. Но расслабляться было рано - понадобилось переливание крови, одновременно с этим у Мишутки отказали лапки. Передние после укола снова стали здоровыми, а задние долго не не восстанавливались.

- Еще несколько дней щенок передвигался только на передних лапах, был весел, хорошо кушал. А вчера утром позвонили из клиники: "Мишутку можно забирать" - прозвучало как «вы выиграли миллион». Он встал на лапки, - рассказывает Ярославской зоозащитница Елена Пыркина.

Сейчас малыш чувствует себя хорошо. Но на его лечение потребовалось 70 000 тысяч рублей, поэтому Елена Пыркина открыла сбор средств. Если вы хотите помочь, то обращайтесь в редакцию, мы дадим вам координаты куратора. Телефон: 58-58-17