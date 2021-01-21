Для рыбинских болельщиков организуют автобусы на соревнования по биатлону. ФОТО: администрация Рыбинска

23 и 24 января в Демино под Рыбинском пройдут всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров. В субботу в 11:30 состоится спринтерская гонка, в воскресенье в 11:00 и в 13:00 – эстафетные гонки.

Чтобы болельщикам было удобно добираться, для них организуют специальные рейсы автобусов.

23 января автобус пойдет по маршруту «Железнодорожный вокзал – Бульварная улица – Демино». Отправление от вокзала в 10:00 и в 10:05. Посадка со стороны здания ж/д вокзала. На Бульварной улице автобус остановится со стороны реки Черемухи. В демино прибудет на верхнюю площадку. Из Демино, с верхней площадки, автобус уедет в 13:15.

24 января выезд из Рыбинска от вокзала запланирован на 09:30 и 09:35. Отправление из Демино в 15:15.

Стоимость проезда 60 рублей без льгот, детям до 7 лет – бесплатно.