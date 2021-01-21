Ярославцы вложили в долевое строительство 3,5 миллиарда рублей Фото: Полина Вачнадзе

Новая система финансирования долевого строительства в России работает всего полтора года и за это время ярославцы вложили в «долевки» около 3,5 миллиардов рублей. На этапе строительство куплено 1648 квартир, из них сданы в эксплуатацию 143, соответственно, деньги со счетов-эскроу поступили застройщикам.

С июля 2019 года строительство недвижимости происходит исключительно за счет собственных средств строительных компаний и банковских займов.

- Деньги дольщиков до сдачи квартиры находятся на специальном счету. То есть, все риски несет строительная компания, - пояснил управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

Кстати, не только строительные фирмы, но и покупатели недвижимости активно пользуются услугами банков. Например, по программе льготной ипотеки, которую запустили на время пандемии, в 2020 году одобрено 4140 заявок, заключены 2395 договоров на сумму в 4,7 миллиарда рублей.