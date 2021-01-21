В Ярославской области открыли ледовую переправу между Рыбинским и Некоузским районами

В Ярославской области открыли ледовую автопереправу между Рыбинским и Некоузским районами. ФОТО: администрация Рыбинского района

В Ярославской области отрылась самая длинная ледовая автомобильная переправа, ее протяженность – 1,1 километра. Она соединяет Рыбинский и Некоузский районы региона, проходит по Волге от села Глебово до Сменцево. Водителям ледовая переправа экономит несколько часов.

- Для проезда легковых автомобилей достаточно толщины льда в 20 сантиметров. Замеры показали толщину от 26 до 30 сантиметров, - пояснил начальник отдела ГО и ЧА администрации Рыбинского района Эдуард Каменко.

Переправа будет работать с 6 утра до 10 вечера. На ней установлены дорожные знаки, подъезды и спуски освещены, работает видеонаблюдение. Планируется, что за сутки Волгу будут переезжать около 500 машин.

По всем вопросам можно обращаться в дежурную службу по телефону 8-915-983-4445 (круглосуточно).