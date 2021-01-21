Игрушка для львов, витамин для верблюдов: как в зоопарке использовали сданные ярославцами елки

После праздников ярославцы принесли в зоопарк около 200 елей. ФОТО: Ярославский зоопарк

В Ярославле продолжается акция «Подари елку зоопарку». И пусть на календаре 20-е числа января, возможно, у кого-то застоялось дома живое новогоднее дерево. Зверям оно придется очень кстати.

После праздников ярославцы принесли в зоопарк около 200 елей. Вчера, 20 января, большую партию деревьев доставили из дворов Дзержинского района

- Для наших животных - это настоящий подарок. Живые ели не только пища, но еще и развлечение для наших подопечных. Кроме того, ели используются для изготовления укрытий, развивающих декораций, живых изгородей. Мы выражаем благодарность всем ярославцам за такую поддержку, - сказал директор зоопарка Теймураз Бараташвили.

Альпаки, козам, овцам, винтоногим козлам, дагестанским турам, верблюдам и антилопам елки добавляют в рацион, для волков и тигров делают подстилки. А львы, обнаружив у себя в вольере незнакомый предмет, сначала его обнюхали, а потом начали об него чесаться и играть: таскать в зубах по заснеженному полю.