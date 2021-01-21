В Ярославле вновь уложили асфальт в снег

Ремонтные работы проходили в Заволжском районе. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Видео очередного ямочного ремонта, который, возможно, проходит с нарушениями выложили в ярославский паблик. Ремонтные работы проходили в Заволжском районе на проспекте Машиностроителей. Асфальт уложили прямо в снег.

В комментариях сразу же развернулись споры о том, можно так делать или деньги закатывают в сугробы. Многие придерживаются второго варианта, их попытался успокоить активист движения «Дороги Ярославля Темур Абдуллаев.

- Не вес разбираются, а со стороны выглядит страшновато. Это литой асфальт, его для зимы и придумали, - пишет Темур.

И уточняет, что подрядчик все же должен готовить объект для ремонта: очищать поверхность и грунтовать ее битумной эмульсией. При этом рекомендации Росавтодора предполагают наличие определенной техники у дорожников.

- Но инфракрасных подогревателей в регионе я пока не видел. По фото сложно определить основание. Идеально было бы, если бы очевидцы останавливались на пару минут и снимали на видео процесс. В этом случаен и «Яравтодор» бы точно все делал по технологиям, и сомнений было бы меньше, - считает общественник.

В том, что рабочие все сделали по технологиям, ярославцы не верят:

- У меня почему-то есть сомнения, что поверхность была ранее подготовлена должным образом, уж больно плотно к утрамбованному снегу этот асфальт лежит.

- Понаблюдаем, как будет себя вести при эксплуатации.