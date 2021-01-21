Спас столб: в Ярославле автомобиль чуть не слетел с Добрынинского моста

Машина повисла на ограждении. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вчера, 20 января, на Добрынинском мосту произошло ДТП. Водитель «КИА» не справился с управлением, автомобиль перелетел через дорожное ограждение и буквально повис на нем. По предположению некоторых очевидцев аварии, от дальнейшего полета машину спас столб, в который она уперлась капотом.

В причинах ДТП будут разбираться сотрудники ГИБДД, но ярославцы выдвинули две основные версии событий: авария могла произойти из-за плохо очищенной от снега дороги или же по вине самого водителя, который превысил скорость. Но главный вопрос у всех – как нужно было ехать, чтобы повиснуть на ограждении?

- Когда так много вопросов и так мало ответов, - пишут в комментариях к посту о ДТП.

- Как быстро закончилась взлетная полоса.

- Не умеешь летать, не летай.