В торговом центре Ярославля загорелась химчистка

Посетителей ТЦ эвакуировали, пожар потушили быстро. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Вечером 20 января, практические переда самым закрытием, в ТЦ РИО на Тутаевском шоссе сработала сигнализация. Как оказалось, загорелась стиральная машинка в химчистке. Сотрудников и оставшихся к этому времени в торговом центре посетителей эвакуировали.

Как рассказываю очевидцы, пожар потушили очень быстро, да и площадь его была небольшая, около двух квадратных метров. Никто не пострадал. Не известно, пострадали ли вещи, сданные на чистку.