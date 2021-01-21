Арестованный в Дагестане ярославский полицейский встретился с омбудсменом

Жалоб на условия содержания от ярославца не поступило. ФОТО: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин обратился к своему коллеге в Республике Дагестан Джамалу Алиеву с просьбой посетить в СИЗО полицейского из Ярославля, проверить условия его содержания.

- Дагестанские коллеги оперативно посетили Игоря Самсонова в следственном изоляторе, побеседовали с ним и разъяснили, что в случае наличия фактов нарушения прав сейчас и в дальнейшем он вправе обратиться к региональному правозащитнику, - рассказали в аппарате ярославского уполномоченного. – В настоящий момент жалоб на условия содержания не поступило.

Напомним, что в отношении 25-летнего сотрудника ярославского ППС Игоря Самсонова в Дагестане возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу до 3 марта. В Каспийске ярославец находился в служебной командировке. В январе на вызове Самсонову пришлось применить табельное оружие, в результате погиб местный житель, 43-летний мужчина.