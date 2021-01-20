Ярославские депутаты обсудили застройку Красноперекопского района

В Ярославской Думе прошло совещание депутатов Фото: Ярославская областная Дума

19 января в Ярославской Думе прошло совещание депутатов по вопросу застройки Красноперекопского района. Обсуждались спорные вопросы по расположению и планировке будущих многоэтажек в районе улиц Гудованцева, Соловьева, Халтурина, Софьи Перовской.

Застройщик разработал план благоустройства за счёт использования территорий дорог "красных линий", по которым должен ходить общественный транспорт. Но главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов сказал, что новый план будет принят только, в том случае, если его одобрят местные жители.

- Проект планировки в настоящее время не принят, по нему будут вноситься изменения. Проект переработали, сократив красные линии по улицам Халтурина и Соловьева на десять метров. Теперь они не задевают участки жителей - пояснил Артем Цымбалов.

Местные жителе обеспокоены тем, что застройка будет проходить в частном секторе. Рядом с одноэтажками могут появиться многоэтажные дома. Поэтому ярославцы просят ограничить застройку микрорайона домами не выше 4 этажей и предусмотреть прокладку необходимых коммуникаций.

— Частный сектор, который сегодня преобразуется, газифицируется, надо и дальше благоустраивать, и дать возможность всему пригороду Ярославля выглядеть хорошей коттеджной застройкой, - подчеркнул заместитель председателя Думы Виктор Волончунас.