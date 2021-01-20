Новые ясли откроют в Ярославском районе осенью 2021 года

Сейчас практически готова коробка здания Фото: Правительство Ярославской области

Новые ясли в деревне Кузнечиха Ярославского района начнут свою работу осенью 2021 года. Сейчас практически готова коробка здания и строители приступают к кровельным работам, установке дверей и системы отопления. Потом приступят к отделке помещений.

– Ясли строят в хорошем темпе, работа не прекращается даже в морозную погоду. Вместе с подрядчиком мы рассчитываем сдать объект еще до наступления осени , - рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

В новые ясли пойдут 90 детишек. Работать будет 5 групп. В каждой есть раздевалки, игровые, спальни, буфетные, туалетные комнаты. Специальные помещения отведены под пищеблок, прачечную, медкабинет, пункт охраны и пожарный пост.

Всего в регионе в этом году построят пять детских садов, которые примут 800 малышей. Проблема с местами и очередями в группы решится.