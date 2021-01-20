В мэрии Ярославля открестились от убитых автобусов

Колонна "измученного" транспорта двигается в сторону Ярославля Фото: Жесть Ярославль

Сегодня, 20 января по городу разлетелась новость о том, что с Москвы в Ярославль гонят старые автобусы. Очевидцы засняли, как колонна "измученного" транспорта двигается в сторону Ярославля. В пути машины даже успели сломаться

- Два ушатанных автобуса стояли с поднятыми сзади капотами, водители бегали вокруг них... ,- рассказывают свидетели в группе Жесть Ярославль.

Горожане тут же возмутились от качества будущего маршрутного такси, но мэрия вовремя подоспела с опровержением

- Это не наши автобусы , - опровергли слух в пресс-службе мэрии.