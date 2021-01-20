«Одно неловкое движение»: ярославцы просят очистить от снега наземные переходы

Ярославцы просят очистить от снега наземные переходы. ФОТО: "Единая диспетчерская служба Ярославля" ВКонтакте

В Ярославле стали небезопасными наземные переходы над Московским проспектом. Из-за наледи пользоваться ими чревато для здоровья.

- Необходимо произвести очистку внутри надземного пешеходного перехода на остановке «Московский вокзал» от наледи и снега. Одно неловкое движение и человек попадет в больницу, - такое сообщение появилось в группе «Единая диспетчерская служба Ярославля» ВКонтакте.

Департамент городского хозяйства мэрии в комментарии под постом отрапортовал о том, что заявка принята в работу.

- Подрядчик наледь уберет, - пообещали коммунальщики.