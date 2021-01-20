Врача ярославской скорой помощи наградили медалью Фото: Правительство Ярославской области

Врачу «Станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф» Валерию Голубеву вручили награду. Медаль «За жертвенное служение» стала знаком благодарности за большой вклад в борьбу с коронавирусом и высокий профессионализм.

Валерий Викторович работает на скорой помощи с 20-летнего возраста. Начинал с фельдшера, а после окончания медакадемии стал врачом. В медицине он уже 29 лет. Сейчас Валерий Голубев – врач высшей квалификационной категории, он трудится в общепрофильной выездной бригаде, владеет всеми методами диагностики и реанимации.