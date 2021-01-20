Ярославца будут судить за жестокое убийство соседки и поджог ее квартиры

44-летний ярославец обвиняется в убийстве, разбое и умышленном уничтожении имущества Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле перед судом предстанет местный житель. 44-летний ярославец обвиняется в убийстве, разбое и умышленном уничтожении имущества.

Жестокое преступление произошло на улице Добрынина. Злоумышленник и его жертва были соседями, причем, 80-летняя бабушка нередко приходила на помощь мужчине, одалживая ему небольшие суммы. Поэтому, когда он в очередной раз пришел к ней в квартиру, женщина спокойно открыла дверь.

Не успев переступить порог, сосед начал избивать бабушку. Несмотря на свой преклонный возраст, она пыталась сопротивляться. Тогда мужчина нашел в квартире нож и несколько раз ударил им свою жертву в шею. Такой версии произошедшего придерживается следствие.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления. А убийца, чтобы скрыть свои следы, разлил по комнатам горючую жидкость и поджег ее, предварительно разыскав в вещах соседки все ее накопления. Соседи заметили дым и вызвали пожарных.

- Человек, причастный к совершению данного преступления, был задержан по горячим следам и заключен под стражу. Обвинительное заключение направлено в суд, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.