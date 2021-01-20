В Ярославле жителей девятиэтажки эвакуировали из-за утечки газа. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

ЧП чуть было не произошло вчера, 19 января, в доме №50 на проспекте Дзержинского в Ярославле. Вечером жильцы девятиэтажного дома почувствовали запах газа и вызвали аварийную службу. После взрыва в доме на улице Батова, с последствиями которого разбираются до сих пор, ярославцы стали более бдительны – оказаться на улице из-за собственной невнимательности никому не хочется.

Аварийные службы сработали оперативно. Всех жителей дома вывели на улицу, а дом отключили от газа. В девять вечера ярославцы смогли вернуться в свои квартиры, а еще через полчаса газ вновь дали, рассказывают жители дома №50.