Харлампий и Доминика: какие имена давали ярославские родители новорожденным

В Ярославле в 2020-м году родились Марк и Аврелий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Да здравствует оригинальность! Видимо, так подумали некоторые родители из Ярославля, когда придумывали имена своим новорожденным детям.

В 2020 году в Ярославле появились на свет мальчики с именами Булат, Вален, Данияр, Кристин, Левит, Марк, Аврелий, Родислав и Харлампий. Девочек называли Асоль, Ая, Доминика, Лала, Лила и Лея.

На протяжении последних нескольких лет популярные имена остаются те же. Среди мальчиков много Артемов, Александров, Максимов, Михаилов и Иванов. У девочек самые распространенные имена София, Алиса, Мария, Елизавета и Ева. В 2020м-г году тенденция не изменилась.