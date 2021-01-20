В мэрии Ярославля прошло совещание, на котором обсудили жалобы ярославцев на грядущие изменения в транспортной системе города.Замечания и предложения, касающиеся транспортной реформы, власти начала собирать с декабря прошлого года – почти сразу, как заявили о грядущих изменениях. Чаще всего ярославцы требуют сохранить беспересадочные маршруты, в первую очередь это касается маршруток №№91, 87, 85Д, 83, 38, 73, 96, 37. Многие предложения касались корректировки предложных схем движения.Владимир Волков распорядился учесть все замечания горожан и внести изменения в конкурсную документацию. На многочисленные жалобы пассажиров отреагировал и глава региона Дмитрий Миронов.- Знаю, что множество вопросов вызывают изменение схемы движения, упразднение некоторых популярных маршрутов, увеличение числа пересадок. Поручил мэру города Ярославля Волкову Владимиру Михайловичу еще раз системно изучить предлагаемые замечания и правки от жителей, подключить к процессу дополнительных специалистов, провести широкую дискуссию и, при необходимости, внести правки в конкурсную документацию. Жители должны быть услышаны, - написал на своей странице в соцсети губернатор.Хочется верить, что к желаниям пассажиров все же прислушаются.Читайте также: Случилось то, о чем предупреждали: ярославцев, не дождавшихся автобуса, «спасла» маршрутка