С 20 по 31 января в Рыбинске пройдут всероссийские соревнования по биатлону. В центре лыжного спорта «Демино» соберется более 120 спортсменов, которые поборются за место в юниорской сборной России на первенстве мира.– Проведена большая работа по реконструкции биатлонного центра «Демино», и в настоящее время он полноценно используется нашими региональными командами и командами сборной России, - рассказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.Уже 60 биатлонистов приехали в Рыбинск и начали тренироваться. В их числе известные спортсмены: Михаил Первушин из Московской области, Алексей Ковалев и Амина Иванова из Смоленской.Посмотреть на гонки могут все желающие. В спортивной программе зрители увидят: спринт, классические гонки, масс-старт и четыре эстафеты. Но к сожалению соревнования пройдут без ярославских спортсменов.- Мы уверены, что уже в ближайшее время сможем гордиться выступлениями наших атлетов на стартах самого высокого уровня, – считает директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.