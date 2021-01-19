Ярославские мосты нуждаются в обновлении, поэтому сейчас область активно готовится к участию в новой федеральной программе «Мосты и путепроводы». Все сооружения города, которые расположены на региональных, межмуниципальных и местных дорогах, проходят технический контроль.– Подрядные организации уже определены, к ремонту должны приступить в мае, – сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев. – Общая стоимость работ – 37,6 миллиона рублей.Будут отремонтированы мосты через реку Золотуху на автодороге Борисоглебский – Зачатье, через реку Ухру на автодороге Подольново – Пантелейки, через реку Саблю на автодороге Остапково – Заозерье. В Ростовском районе отремонтируют переезды через ручей на автомобильной дороге Рылово – Безменцево и через ручей Пужбольский на автомобильной дороге Судино – Поддыбье – Пужбол.Кроме ремонта, подрядчики будет содержать объект до 2024 года.