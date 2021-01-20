Ярославский врач Ксений Скрипко и ее супруг погибли 18 января в ДТП, которое произошло в Вологодской области. Вместе с ними в машине ехали сыновья 6 и 9 лет, мальчики сейчас находятся в больнице.В машину с семьей Скрипко врезалась иномарка, за рулем сидел пьяный водитель. Сейчас мужчина находится в изоляторе, возбуждено уголовное дело.Свои соболезнования родным и близким погибших высказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, а глава Ярославской области Дмитрий Миронов поручил оказать всю необходимую помощь и взять на контроль реабилитацию пострадавших в ДТП детей.- Это ужасная трагедия и большая потеря для региона. Ксения Александровна была одним из тех людей, которые возглавили борьбу с COVID-19 в регионе. В областной инфекционной больнице она была заведующей отделением, перепрофилированного под лечение пациентов с коронавирусом. С апреля по ноябрь прошлого года по совместительству работала в областном клиническом госпитале ветеранов войн, полностью отданным коронавирусным больным, консультировала коллег в районах. Это происшествие – большая жизненная несправедливость. Считаю очень важным, чтобы виновник аварии понес наказание. Очень жаль маленьких детей, которые остались сиротами – обязательно будем следить за их судьбой и окажем всю необходимую помощь. Глубоко соболезную всем родным и близким погибших, - сказал Дмитрий Миронов.