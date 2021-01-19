В 2018 году в Ярославле появилась программа «Золотой стандарт культуры гостеприимства». Она создана для того, чтобы составить рейтинг лучших мест города: от музеев до ресторанов.Поиском занимались волонтёры, которые работали \\"под прикрытием\\". Они заходили в учреждение как обычные гости и оценивали качество обслуживания и услуг.- Лучшими в проекте по итогам 2020 года стали Ярославский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, музей фарфора имени В.Ю. Орлова, ресторан «Волга», отель «Купцовъ дом», а также шоколадный дом «Sobranie» - рассказали в мэрии Ярославля.Новая карта поможет туристам и местным жителям, сориентироваться в большом количестве музеев, выставок, ресторанов и найти своё.